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В Австралії пройшли кліматичні протести: активісти вигрібали вугілля з поїзда, їх заарештували

В Австралії пройшли кліматичні протести: активісти вигрібали вугілля з поїзда, їх заарештували

Київ • УНН

 • 519355 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У штаті Новий Південний Уельс в Австралії заарештували близько 50 кліматичних активістів групи "Rising Tide", після того, як вони залізли на потяг з вугіллям і почали вигрібати вантаж із вагонів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на BBC.

Цитата

"Ми зупинили подачу вугілля в найбільший у світі вугільний порт, вимагаючи від ALP (правлячої Лейбористської партії Австралії - ред.) прислухатися до попереджень ООН і негайно скасувати всі нові вугільні проєкти", - йдеться в заяві "Rising Tide", опублікованій у Twitter.

Деталі

Активісти зупинили поїзд біля Ньюкасла, великого термінала експорту вугілля. Потім 20 протестувальників піднялися на потяг, щоб розвантажити вугілля за допомогою лопат, а ще 30 надавали їм підтримку.

Правоохоронці повідомили, що 47 активістам висунули звинувачення у "порушеннях у залізничному коридорі". Протестувальників звільнили після того, як їм видали повідомлення про виклик до суду. Зазначається, що двох осіб також звинувачують у навмисному пошкодженні, а одного – у нападі на охоронця.

Австралія є найбільшим у світі експортером вугілля, і зміна клімату викликає там величезні розбіжності, пише BBC. Ньюкасл - найбільший у світі термінал для експорту вугілля та найбільший порт для перевезення вантажів на східному узбережжі країни. Лейбористський уряд Австралії пообіцяв скоротити викиди вуглекислого газу в країні на 43% до 2030 року, але не виключив нових проєктів з викопного палива. Влада розглядає схему торгівлі викидами вуглецю, відому як "захисний механізм", як головний засіб досягнення мети.

Нагадаємо

У березні 2023 року кліматичні активісти з Extinction Rebellion провели кампанію перед картиною “Нічна варта” в Рейксмузеумі в Амстердамі. Група з десяти молодих людей стояла з транспарантом перед картиною Рембрандта.

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