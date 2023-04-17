В Австралии прошли климатические протесты: активисты выгребали уголь из поезда, их арестовали

Цитата

"Мы остановили подачу угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP (правящей Лейбористской партии Австралии - ред.) прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты", - говорится в заявлении "Rising Tide", опубликованном в Twitter.

Детали

Активисты остановили поезд возле Ньюкасла, крупного терминала экспорта угля. Затем 20 протестующих поднялись на поезд, чтобы разгрузить уголь с помощью лопат, а еще 30 оказывали им поддержку.

Правоохранители сообщили, что 47 активистам предъявили обвинения в "нарушениях в железнодорожном коридоре". Протестующих освободили после того, как им выдали уведомление о вызове в суд. Отмечается, что двух человек также обвиняют в умышленном повреждении, а одного – в нападении на охранника.

Австралия является крупнейшим в мире экспортером угля, и изменение климата вызывает там огромные разногласия, пишет BBC. Ньюкасл - крупнейший в мире терминал для экспорта угля и крупнейший порт для перевозки грузов на восточном побережье страны. Лейбористское правительство Австралии пообещало сократить выбросы углекислого газа в стране на 43% к 2030 году, но не исключило новых проектов по ископаемому топливу. Власти рассматривают схему торговли выбросами углерода, известную как "защитный механизм", как главное средство достижения цели.

Напомним

В марте 2023 года климатические активисты из Extinction Rebellion провели кампанию перед картиной “Ночной дозор” в Рейксмузеуме в Амстердаме. Группа из десяти молодых людей стояла с транспарантом перед картиной Рембрандта.