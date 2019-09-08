Клих не у реанімації – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Звільнений політв'язень Станіслав Клих у лікарні, проте він не перебуває у реанімації. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Так, на запитання, чи дійсно Клиха помістили у реанімаційне відділення, Денісова відповіла:
"Він перебуває у лікарні, як і всі інші (звільнені політв'язні - ред.)... ніякої реанімації немає".
Додамо, що раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що Клиха відвезли у реанімаційне відділення лікарні "Феофанія".
Раніше інший звільнений політв'язень Микола Карпюк повідомляв, що Клих "у дуже тяжкому стані".
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.