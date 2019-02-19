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Кличко зустрівся з родинами героїв Небесної сотні та обговорив їх наявні проблеми

Кличко зустрівся з родинами героїв Небесної сотні та обговорив їх наявні проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності. Кличко відзначив, що українці - і влада, і громадянське суспільство- повинні втілити ті зміни в країні, за які поклали життя Герої Небесної Сотні, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Під час зустрічі обговорили питання і проблеми, з якими звертаються до столичної влади родини Героїв та кияни-постраждалі під час Революції Гідності. Мер, зокрема, поінформував про те, як сьогодні місто допомагає їм.

Кличко відзначив, що столична влада надала 16 квартир родинам Героїв Небесної сотні.

"Сьогодні на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 1 родина Героїв та 5 киян з інвалідністю, отриманою під час Революції Гідності. Але, до кінця цього року питання житла для них буде вирішене, - наголосив мер. - Також Київською міською радою надано 26 дозволів на розробку проектів землеустрою та відведено у приватну власність 22 земельних ділянки членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні", - відзначив Кличко.

Він зазначив, що місто запровадило один із найкращих пакетів муніципальних соціальних гарантій у країні. На сьогодні надається щорічна матеріальна допомога родинам Героїв Небесної Сотні; щомісячна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв. Члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні отримують картки киянина, матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей Героїв Небесної Сотні до садочків, безкоштовне харчування дітей Героїв Небесної Сотні - учнів 5 -11 класів у школах та оздоровлення дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18-ти років у супроводі одного з батьків.

І місто, як наголосив мер столиці, продовжує розширювати список пільг. Наприкінці березня на розгляд Київради надійде погоджений із членами родин та представниками постраждалих проект рішення щодо коригування обсягу міських гарантій.

"Так, це – найменше, що ми можемо сьогодні зробити. І головне – ми повинні працювати, щоб реалізувати ті прагнення, з якими українці вийшли на Революцію Гідності. Втілити ті зміни в країні, за які поклали життя Герої Небесної Сотні. І за які досі гинуть наші захисники на Сході України", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що минулого року Київрада затвердила проект землеустрою для відведення земельних ділянок Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території. Також в столиці встановили 23 меморіальних дошки на знак пам'яті про Героїв Небесної Сотні.

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