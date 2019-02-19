Кличко встретился с семьями героев Небесной сотни и обсудил их существующие проблемы

Во время встречи обсудили вопросы и проблемы, с которыми обращаются к столичным властям семьи Героев и киевляне-пострадавшие во время Революции Достоинства. Мэр, в частности, сообщил о том, как сегодня город помогает им.

Кличко отметил, что столичная власть предоставила 16 квартир семьям Героев Небесной сотни.

"Сегодня на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, находится 1 семья Героев и 5 киевлян с инвалидностью, полученной во время Революции Достоинства. Но до конца этого года вопрос жилья для них будет решен, - отметил мэр. - Также Киевским городским советом предоставлено 26 разрешений на разработку проектов землеустройства и отведено в частную собственность 22 земельных участка членам семей киевлян - Героев Небесной Сотни ", - отметил Кличко.

Он отметил, что город ввело один из лучших пакетов муниципальных социальных гарантий в стране. На сегодня предоставляется ежегодный материальная помощь семьям Героев Небесной Сотни; ежемесячная материальная помощь малолетним и несовершеннолетним детям Героев. Члены семей погибших киевлян - Героев Небесной Сотни получают карточки киевлянина, материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг; содействие в первоочередном устройстве детей Героев Небесной Сотни к садов, бесплатное питание детей Героев Небесной Сотни - учащихся 5 -11 классов в школах и оздоровления детей киевлян - Героев Небесной Сотни возрасте до 18 лет в сопровождении одного из родителей.

И город, как отметил мэр столицы, продолжает расширять список льгот. В конце марта на рассмотрение Киевсовета поступит согласован с членами семей и представителями пострадавших проект решения по корректировке объема городских гарантий.

"Да, это - самое малое, что мы можем сегодня сделать. И главное - мы должны работать, чтобы реализовать те стремления, с которыми украинцы вышли на Революцию Достоинства. Воплотить те изменения в стране, за которые отдали жизнь Герои Небесной Сотни. И за какие до сих пор гибнут наши защитники на Востоке Украины ", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в прошлом году Киевсовет утвердил проект землеустройства для отвода земельных участков Национальном мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройству и озеленению территории. Также в столице установили 23 мемориальных доски в память о Героях Небесной Сотни.