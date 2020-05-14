Кличко закликав користуватися метро після відкриття за нагальної потреби

“Я звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві, але хочу наголосити: це не значить, що ним треба буде користуватись, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, подумайте насамперед про свою безпеку”, — сказав міський голова.

Він зауважив, що метро працює в багатьох містах Європи, але “там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреб і дотримуються правил”.

“І навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров’ям та здоров’ям своїх близьких — вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо” - наголосив Кличко.

Нагадаємо, напередодні столичний міський голова закликав уряд відкрити метро з 25 травня.