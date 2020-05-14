Кличко закликав користуватися метро після відкриття за нагальної потреби
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за нагальної потреби і дотримуючись усіх правил безпеки. Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
“Я звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві, але хочу наголосити: це не значить, що ним треба буде користуватись, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, подумайте насамперед про свою безпеку”, — сказав міський голова.
Він зауважив, що метро працює в багатьох містах Європи, але “там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреб і дотримуються правил”.
“І навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров’ям та здоров’ям своїх близьких — вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо” - наголосив Кличко.
Нагадаємо, напередодні столичний міський голова закликав уряд відкрити метро з 25 травня.