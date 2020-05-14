Кличко призвал пользоваться метро после открытия при крайней необходимости

"Я обратился к правительству об открытии метро в Киеве, но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, подумайте прежде всего о своей безопасности", - сказал городской голова.

Он отметил, что метро работает во многих городах Европы, но "там нет толп, и люди пользуются только при крайней необходимости и соблюдают правила".

"И даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг", - отметил Кличко.

Напомним, накануне столичный мэр призвал правительство открыть метро с 25 мая.