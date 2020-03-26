Кличко закликав Кабмін не зменшувати фінансування місцевих громад
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет міністрів України планує позбавити громади місцевих акцизів та додаткових субвенцій на суму майже 13 мільярдів гривень. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Я звернувся до уряду не забирати кошти у місцевих громад, вони і так ледве витримують ситуацію в нинішніх умовах, коли мають фінансові заходи у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, а уряд планує позбавити громади місцевих акцизів та додаткових субвенцій на суму майже 13 мільярдів гривень”, — сказав Кличко.
За його словами, в таку кризу уряд має підтримувати місцеве самоврядування а не пускати його з торбинкою по світу.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати.