Кличко: У столиці за останніх декілька років оновили 414 парків та скверів

“Київ — це місто парків, найзеленіше місто в Європі! І одним з пріоритетів нашої роботи залишається оновлення зелених зон столиці та створення нових. Цього року ремонтні роботи ми здійснили у 75 парках та скверах. У місті побільшало зелених зон — Київрада в 2019-му надала такий статус 31 ділянці. Загалом за кілька років у столиці з’явилося 397 нових зелених зон відпочинку. Всього за ці роки в Києві оновили 414 парків та скверів”, — сказав Кличко.

Він зазначив, що на облаштування парків та скверів у 2019 році з бюджету міста виділили майже 570 млн грн. Наступного року продовжиться капітальний ремонт Куренівського парку, парків “Совки”, “Сирецького”, “Партизанської Слави” та “Перемога”. Розпочнеться капремонт Голосіївського парку та низки невеликих парків у районах столиці.

Також у 2019-му році оновили три міських пляжі — “Чорторий”, “Галерний”, “Троєщина”. Їх зробили сучасними та комфортними зонами відпочинку біля води. Звели в столиці цього року також пішохідно-велосипедний міст, що з’єднав Володимирську гірку і парк “Хрещатий”. Облаштували Алею художників та побудували нові сходи від Андріївської церкви до Алеї. Ці об’єкти дозволили реалізувати проект великого туристичного маршруту історичним центром міста — від Пейзажної алеї до Арки дружби народів. У столичному аеропорту імені Сікорського відкрили пам’ятник видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському.

“Ми продовжуємо реконструкцію ще одного знакового об’єкту міста — столичного зоопарку. І кияни вже можуть помітити зміни. У травні наступного року ми плануємо відкрити новий вхід у зоопарк — повністю облаштований і оснащений за новою концепцією. А до кінця 2020 року — новий приматник”, — додав мер.

Нові туристичні об’єкти сприяють тому, що столицю з кожним роком відвідує ще більше туристів, підкреслив Кличко. Так, цього року до Києва приїхало понад 4 мільйони іноземців.

“Бюджет міста від туристичного збору отримав 50 мільйонів гривень. Тоді як в 2015 році — 13 мільйонів. Це тільки бюджет напряму. Але, нагадаю, що кожен турист залишає в середньому 3 тисячі гривень на добу. — В готелях, ресторанах і кафе”, — зазначив Віталій Кличко.