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Кличко: В столице за последние несколько лет обновили 414 парков и скверов

Кличко: В столице за последние несколько лет обновили 414 парков и скверов

Киев  •  УНН

 • 9279 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В столице за последние несколько лет обновили 414 парков и скверов и дали статус парка или сквера 397-ми новым зеленым зонам отдыха. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019 год.

"Киев - это город парков, самый зеленый город в Европе! И одним из приоритетов нашей работы остается обновление зеленых зон столицы и создание новых. В этом году ремонтные работы мы осуществили в 75 парках и скверах. В городе увеличилось зеленых зон - Киевсовет в 2019-м предоставила такой статус 31 участке. Всего за несколько лет в столице появилось 397 новых зеленых зон отдыха. Всего за эти годы в Киеве обновили 414 парков и скверов ", - сказал Кличко.

Он отметил, что на обустройство парков и скверов в 2019 году из бюджета города выделили почти 570 млн грн. В следующем году продолжится капитальный ремонт Куренёвского парка, парков "Совки", "Сырецкого", "Партизанской Славы" и "Победа". Начнется капремонт Голосеевского парка и ряда небольших парков в районах столицы.

Также в 2019 году обновили три городских пляжа - "Водоворот", "Галерный", "Троещина". Их сделали современными и комфортными зонами отдыха у воды. Возвели в столице в этом году также пешеходно-велосипедный мост, соединивший Владимирскую горку и парк "Крещатый". Обустроили Аллею художников и построили новые всходы от Андреевской церкви к Аллее. Эти объекты позволили реализовать проект большого туристического маршрута по историческому центру города - от Пейзажной аллеи в Арки дружбы народов. В столичном аэропорту имени Сикорского открыли памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому.

"Мы продолжаем реконструкцию еще одного знакового объекта города - столичного зоопарка. И киевляне уже могут заметить изменения. В мае следующего года мы планируем открыть новый вход в зоопарк - полностью оборудованный и оснащенный по новой концепции. А до конца 2020 года - новый приматник ", - добавил мэр.

Новые туристические объекты способствуют тому, что столицу с каждым годом посещает еще больше туристов, подчеркнул Кличко. Так, в этом году в Киев приехало более 4 миллионов иностранцев.

"Бюджет города от туристического сбора получил 50000000 гривен. Тогда как в 2015 году - 13000000. Это только бюджет направления. Но, напомню, что каждый турист оставляет в среднем 3000 гривен в сутки. - В отелях, ресторанах и кафе ", - отметил Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

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