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Кличко: у місті оновлюються зони відпочинку, де встановлюють спортивні майданчики і тренажери

Кличко: у місті оновлюються зони відпочинку, де встановлюють спортивні майданчики і тренажери

Київ • УНН

 • 13542 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Влада Києва створює всі умови, аби кияни більше займалися спортом. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на пресслужбу мера Києва.

За його словами, в місті триває оновлення парків та зон відпочинку, де встановлюють нові спортивні майданчики, тренажери, облаштовують бігові та велодоріжки.

“Я захоплююся киянами, які знаходять час і натхнення займатися спортом. Все більше мешканців столиці збираються в парках та зонах відпочинку, зранку чи ввечері, аби потренуватися на свіжому повітрі. Для здоров’я і бадьорості, для гарного настрою. Спортивні групи активних мешканців займаються в усіх районах Києва. До тренувань можна долучитися в парках "Перемога“, "Наталка“, в "Куренівському“ та "Партизанської слави“, в інших зелених зонах”, — написав мер столиці у Facebook.

Він оприлюднив відео занять однієї з таких спортивних груп, що збирається біля Дніпра — на Русанівській набережній.

“Місцеві фітнес-тренери із задоволенням діляться з бажаючими секретами, як бути підтягнутими та почуватися бадьоро. Знайти групи спорту просто. Вони самоорганізовуються в соціальних мережах, є інформація і на сторінці КП "Київзеленбуд“ у Facebook. Тож, поки ще тепло, долучайтеся! Бо Київ — місто активних і спортивних людей!”, — наголосив Віталій Кличко.

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