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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 45731 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130238 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121381 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125435 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128227 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150971 просмотра

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Кличко: в городе обновляются зоны отдыха, где устанавливают спортивные площадки и тренажеры

Кличко: в городе обновляются зоны отдыха, где устанавливают спортивные площадки и тренажеры

Киев  •  УНН

 • 13540 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Киева создают все условия, чтобы киевляне больше занимались спортом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра Киева.

По его словам, в городе продолжается обновление парков и зон отдыха, где устанавливают новые спортивные площадки, тренажеры, обустраивают беговые и велодорожки.

"Я восхищаюсь киевлянами, которые находят время и вдохновение заниматься спортом. Все больше жителей столицы собираются в парках и зонах отдыха, утром или вечером, чтобы потренироваться на свежем воздухе. Для здоровья и бодрости, для хорошего настроения. Спортивные группы активных жителей занимаются во всех районах Киева. К тренировкам можно присоединиться в парках "Победа", "Наталка", в "Куреневском" и "Партизанской славы", в других зеленых зонах", - написал мэр столицы в Facebook.

Он обнародовал видео занятий одной из таких спортивных групп, которая собирается у Днепра - на Русановской набережной.

"Местные фитнес-тренеры с удовольствием делятся с желающими секретами, как быть подтянутыми и чувствовать себя бодро. Найти группы спорта просто. Они самоорганизуются в социальных сетях, есть информация и на странице КП "Киевзеленстрой" в Facebook. Поэтому, пока еще тепло, присоединяйтесь! Потому что Киев - город активных и спортивных людей!" - отметил Виталий Кличко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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