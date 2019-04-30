Кличко сподівається відкрити парк на Оболоні за півтори місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Віталій Кличко поділився станом будівництва парку "Наталка", що в Оболонському районі. Він повідомив, що остаточне відкриття парку відбудеться за місяць-півтори. Про це він повідомив у відео, яке розмістив у себе в мікроблозі в Twitter, передає УНН.
У самій публікації він написав “Друзі! Працюємо над облаштуванням третьої черги парку „Наталка“. Невдовзі презентуємо!”.
А безпосередньо у відео, він повідомив строки, у які хоче презентувати парк.
“Оболонь, Парк „Наталка“. Остання черга парку. Зараз, як ви бачите — йдуть роботи. І через місяць-півтора вже будемо остаточно відкривати наш золотий стандарт всіх парків, які знаходяться в нашому місті і те надбання, яке у нас є”, — повідомив мер української столиці, додавши, що “місто Київ це найзеленіше місто Європи та найзеленіше місто у світі”.
Він пообіцяв надалі інформувати щодо будівельних робіт в інших парках столиці.
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Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що уважно стежить за будівництвом пішохідного мосту та виявив сподівання, що цей міст запрацює вже до кінця травня — до Дня Києва.
Друзі! Працюємо над облаштуванням третьої черги парку “Наталка”. Невдовзі презентуємо! pic.twitter.com/IEDce4pkwi— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) April 29, 2019