Кличко сподівається відкрити парк на Оболоні за півтори місяці

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Віталій Кличко поділився станом будівництва парку "Наталка", що в Оболонському районі. Він повідомив, що остаточне відкриття парку відбудеться за місяць-півтори. Про це він повідомив у відео, яке розмістив у себе в мікроблозі в Twitter, передає УНН.