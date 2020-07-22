Кличко розслабився і може програти Київ - політолог

“За моєю інформацією, ще кілька тижнів тому в Офісі президента йшла мова про те, що Кличко буде йти від „Слуги народу“. Але невизначеність Кличка, його постійне хитання із сторони в сторону, змусила команду Зеленського висувати йому конкурентку від „Слуги народу“ Ірину Верещук. Це висунення — не просто шантаж Кличка посадою голови КМДА, це ще й демонстрація, що „слуги“, можуть розвернути інформаційні атаки на мера, якщо той буде петляти між краплями. У Офісу Президента одна мета — так прив’язати Кличка до себе, щоб той ніколи не зміг складати конкуренцію самому Зеленському в загальноукраїнському масштабі, і навіть не смів думати про майбутнє президентство”, — зазначає Балабан.

“Рейтинг в 44% — це не панацея для перемоги Кличка. Якщо Офіс Президента „протягне“ у другий тур якогось із своїх кандидатів (офіційного), чи технічного — а вони є, і це не секрет (не буду називати прізвища, їх всі і так знають), адмінресурс плюс гра на розрізненість умовного „електорату Майдану“, може зіграти проти діючого мера. Тому я б не радив розслаблятися. Тут стратегічно важливо точно визначити своїх союзників і ворогів”, — зазначив Балабан.

На запитання, хто може бути союзниками Кличка, і чи може він перемогти у першому турі, політолог заявив, що “таке теоретично можливо, якщо буде висока явка тих, з ким Кличко асоціюється”.

“Ми в принципі розуміємо, хто це. Зрозуміло, що це і "Європейська солідарність”, і інші партії, які пройшли Майдан“, вважає Балабан.

“Тут відіграє, в першу чергу, світоглядний принцип, бо рано чи пізно Кличку потрібно буде визначатися, яка у нього буде в Київраді більшість, і навряд чи він готовий до того, щоб розділяти загальнополітичну відповідальність з „слугами народу”, або входити в коаліцію з Медведчуком. Але вибір, звичайно, за мером", - додав політолог.