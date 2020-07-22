Кличко расслабился и может проиграть Киев - политолог

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26632 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101342 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106223 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133053 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110459 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131106 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102578 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кличко расслабился и может проиграть Киев - политолог

Кличко расслабился и может проиграть Киев - политолог

Киев  •  УНН

 • 14060 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Создается впечатление, что Виталий Кличко уже полностью расслабился и надеется, что у него мэрство практически в кармане. Однако на его месте я бы еще не праздновал победу. Осенью ситуация может измениться, и “заоблачный” рейтинг Кличко существенно снизится. Де-факто, у него есть месяц, чтобы понять как, с кем и против кого он собирается вести эту кампанию. Об этом заявил в комментарии журналистам кандидат политических наук, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Ростислав Балабан, передает УНН.

"По моей информации, еще несколько недель назад в Офисе президента шла речь о том, что Кличко будет идти от "Слуги народа". Но неопределенность Кличко, его постоянное качание из стороны в сторону, заставила команду Зеленского выдвигать ему конкурентку от "Слуги народа" Ирину Верещук. Это выдвижение - не просто шантаж Кличко должностью главы КГГА, это еще и демонстрация, что "слуги", могут развернуть информационные атаки на мэра, если тот будет петлять между каплями. У Офиса Президента одна цель - так привязать Кличко к себе, чтобы тот никогда не смог составлять конкуренцию самому Зеленскому в общеукраинском масштабе, и даже не смел думать о будущем президентстве", - отмечает Балабан.

"Рейтинг в 44% - это не панацея для победы Кличко. Если Офис Президента "протянет" во второй тур какого-то из своих кандидатов (официального) или технического - а они есть, и это не секрет (не буду называть фамилии, их все и так знают), админресурс плюс игра на разрозненность условного "электората Майдана" может сыграть против действующего мэра. Поэтому я бы не советовал расслабляться. Здесь стратегически важно точно определить своих союзников и врагов", - отметил Балабан.

На вопрос, кто может быть союзниками Кличко, и может ли он победить в первом туре, политолог заявил, что "такое теоретически возможно, если будет высокая явка тех, с кем Кличко ассоциируется".

"Мы в принципе понимаем, кто это. Понятно, что это и "Европейская солидарность", и другие партии, которые прошли Майдан", считает Балабан.

"Здесь играет, в первую очередь, мировоззренческий принцип, потому что рано или поздно Кличко нужно будет определяться, какое у него будет в Киевсовете большинство, и вряд ли он готов к тому, чтобы разделять общеполитическую ответственность со "слугами народа", или входить в коалицию с Медведчуком. Но выбор, конечно, за мэром", - добавил политолог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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