Кличко розповів, у якому районі столиці на COVID-19 захворіло найбільше людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Києві на COVID-19 найбільше людей захворіло у Печерському районі - 27 осіб. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Щодо кількості тих, хто захворів, по районах столиці - хочу надати статистику: Голосіївський район - 14 людей захворіло на коронавірус, Дарницький - 13, Деснянський - 4, Дніпровський - 2, Оболонський - 6, Печерський - 27, Подільський - 5, Святошинський - 8, Солом’янський - 16, Шевченківський - 7”, - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 102 випадків.