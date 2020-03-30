Кличко рассказал, в каком районе столицы на COVID-19 заболело больше всего людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киеве на COVID-19 больше всего людей заболело в Печерском районе - 27 человек. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"По количеству заболевших по районам столицы - хочу предоставить статистику: Голосеевский район - 14 человек заболели коронавирусом, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27, Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16, Шевченковский - 7", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло до 102 случаев.