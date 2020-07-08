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Кличко розповів, скільки тестів на COVID-19 зробив за весь час Київський лабцентр МОЗ

Кличко розповів, скільки тестів на COVID-19 зробив за весь час Київський лабцентр МОЗ

Київ • УНН

 • 13138 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. За весь час Київський лабораторний центр МОЗ України зробив близько 46 тис. досліджень і ПЛР-тестів на COVID-19. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Повідомлю, що за весь період Київський лабораторний центр МОЗ України зробив майже 46 тис. досліджень і ПЛР-тестів (на COVID-19, - ред.). Роблять такі дослідження в чотирьох комунальних закладах, а також у приватних клініках, державних медичних установах. Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тис. зразків біоматеріалу для досліджень”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що показник тестування у Києві найвищий по Україні і становить понад 94 тести на 100 тис. населення.

Нагадаємо, у Києві сплеск COVID-19: за добу виявили ще 114 хворих.

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