Кличко про відключення гарячої води в столиці: іншого способу немає

"По-перше, хочу сказати, що насправді ми врахували ситуацію із карантином. Адже мали розпочати випробування мереж ще на початку квітня. Та, розуміючи, що багато людей перебувають вдома, ми відтермінували ці роботи на місяць. І розпочинаємо їх лише з часу запровадження послаблень, коли велика частина людей уже повертається до роботи", - сказав Кличко.

Він зазначив, що гарячу воду відключають для проведення технологічних випробувань. Це необхідно для підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону.

"Це не просто забаганка міста. Ми, як і інші українські міста, керуємось нормативними актами уряду, профільного міністерства. І не проводити випробувань не маємо права. Я розумію, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошую у киян за це. Однак, іншого способу підготовки мереж немає", - сказав Кличко.

Він заявив, що працівники комунального підприємства "Київтеплоенерго" максимально оперативно та якісно виконуватимуть усі роботи.

Як повідомляв УНН, у Києві з 12 травня мало розпочатись проведення гідравлічних випробувань тепломереж, що є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.