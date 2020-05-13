Кличко об отключении горячей воды в столице: другого способа нет

"Во-первых, хочу сказать, что на самом деле мы учли ситуацию с карантином. Ведь должны были начать испытания сетей еще в начале апреля. Но, понимая, что многие люди находятся дома, мы отложили эти работы на месяц. И начинаем их только со времени введения ослаблений, когда большая часть людей уже возвращается к работе", - сказал Кличко.

Он отметил, что горячую воду отключают для проведения технологических испытаний. Это необходимо для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону.

"Это не просто прихоть города. Мы, как и другие украинские города, руководствуемся нормативными актами правительства, профильного министерства. И не проводить испытания не имеем права. Я понимаю, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и извиняюсь перед киевлянами за это. Однако, иного способа подготовки сетей нет", - сказал Кличко.

Он заявил, что работники коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" будут максимально оперативно и качественно выполнять все работы.

Как сообщал УНН, в Киеве с 12 мая должно было начаться проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.