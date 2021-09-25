Кличко оцінив шанси Усика на перемогу в бою з Джошуа

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На думку Кличка-старшого, поєдинок з британцем стане для Усика найважчим випробуванням у його кар’єрі, а обрана стратегія та тактика на бій стане головним чинником в розподілі переможця цього протистояння.

“Це буде найскладніший поєдинок в спортивній кар’єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався. Шанси? Все залежить від нього — від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав’язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа — вище Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою”, — підкреслив Кличко.

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Також відомо, що Віталій Кличко особисто відвідає поєдинок в Лондоні, щоб підтримати Олександра Усика.

Нагадаємо

Віталій Кличко став першим українцем, якого ввели в Міжнародний зал боксерської слави.