Кличко оцінив шанси Усика на перемогу в бою з Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Легендарний український боксер, триразовий чемпіон світу з боксу, володар титулу “Вічного” чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв’ю “Meta-ratings.com.ua” висловився про бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа, передає УНН.
Цитата
На думку Кличка-старшого, поєдинок з британцем стане для Усика найважчим випробуванням у його кар’єрі, а обрана стратегія та тактика на бій стане головним чинником в розподілі переможця цього протистояння.
“Це буде найскладніший поєдинок в спортивній кар’єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався. Шанси? Все залежить від нього — від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав’язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа — вище Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою”, — підкреслив Кличко.
Деталі
Також відомо, що Віталій Кличко особисто відвідає поєдинок в Лондоні, щоб підтримати Олександра Усика.
Нагадаємо
Віталій Кличко став першим українцем, якого ввели в Міжнародний зал боксерської слави.