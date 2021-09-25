Кличко оценил шансы Усика на победу в бою с Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Легендарный украинский боксер, трехкратный чемпион мира по боксу, обладатель титула "Вечного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью "Meta-ratings.com.ua" высказался о бое Александра Усика с Джошуа , передает УНН.
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По мнению Кличко-старшего, поединок с британцем станет для Усика тяжелым испытанием в его карьере, а выбранная стратегия и тактика на бой станет главным фактором в распределении победителя этого противостояния.
"Это будет сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался. Шансы? Все зависит от него - от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе. Потому что Джошуа - выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой ", - подчеркнул Кличко.
Детали
Также известно, что Виталий Кличко лично посетит поединок в Лондоне, чтобы поддержать Александра Усика.
Напомним
Виталий Кличко стал первым украинским, которого ввели в Международный зал боксерской славы.