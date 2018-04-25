Кличко оглянув нову техніку “Київзеленбуду” та перевірив хід ремонтних робіти в парку “Перемога”

“У нас багато парків. Але, на жаль, багато з них сьогодні в занедбаному стані. Тому наше завдання — щоб кожен парк столиці був таким же гарним і облаштованим, як парк ”Наталка",- сказав Кличко. — Сьогодні ми презентуємо сучасну техніку європейського виробництва для прибирання та благоустрою зелених зон і місць відпочинку нашого міста“, — додав він.

Зокрема, мова йде про вакуумно-підмітальну електричну машину “Tenax Elektra” для прибирання пішохідних зон, тротуарів, парковок, вакуумно-підмітальну машину “RCM Patrol” з великою потужністю для збору сміття будь-якого типу, самохідний вакуумний пилосос “AGRINOVA OS10D2-SL”, який автоматично прибирає дрібне сміття (листя, скошену траву) в садах, скверах і зелених зонах та газонокосарки. Техніку італійського виробника презентували в парку “Наталка”, що на Оболоні. Зокрема, мер зміг випробувати спецавто, яке прибирає пішохідні зони в парках.

“Завдяки новій техніці робота „зеленбудівців“ стане більш оперативною, якісною та легшою. Адже ручна праця, особливо на таких великих площах, дуже нелегка”, — відзначив мер.

Він нагадав, що за останніх два роки парк техніки КО “Київзеленбуд” суттєво збільшився. Зокрема, придбано 230 одиниць техніки (екскаватори, вакуумно-підмітальні авто та пилососи, газонокосарки, обприскувачі). Така техніка досить потужна, але разом з тим компактна, що дозволяє швидко і безперешкодно працювати в парках і скверах, обслуговуючи зелені зони столиці.

Кличко додав, що столична влада працює над тим, аби закуповувати більше сучасної техніки. Також мер запропонував, аби італійські компанії відкрили в Києві сервісний центр для обслуговування техніки, а на перспективу розглянули можливість створення спільного виробництва спецтехніки в столиці України.

Також Кличко перевірив як тривають ремонтні роботи у парку “Перемога”, що в Дніпровському районі столиці.

“Наше завдання, і ми його втілюємо, — створити в кожному районі Києва парк європейського рівня, аби кияни не їхали відпочивати лише в парк „Наталка“”, — заявив мер.

Кличко нагадав, що столичною владою визначено 10 парків в різних районах, які будуть капітально відремонтовані цього року. Зокрема, і парк “Перемога”, де сьогодні тривають роботи.

У рамках другої черги капітального ремонту і благоустрою в парку “Перемога” з’явиться будинок садівника, дитячий майданчик, вбиральня, встановлять декоративні елементи паркового дизайну вхідної зони.

Будуть облаштовані пішохідні доріжки та алеї з фібробетону, встановлені сучасні лави, урни та альтанки. Для любителів активного відпочинку заплановані волейбольний, баскетбольний та workout-майданчики.

Також мер відкрив інсталяцію у вигляді серця, розташовану неподалік парку “Перемога”. Це восьмий в Дніпровському районі арт-об’єкт, створений “Київзеленбудом” спільно з бізнесом. Назвали цю інсталяцію у вигляді серця “For You”, тобто “Для тебе”, “Для Вас”.

Міський голова привітав молодят, які сьогодні уклали шлюб та прийшли до інсталяції зробити весільне фото.