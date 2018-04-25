Кличко оглянув нову техніку “Київзеленбуду” та перевірив хід ремонтних робіти в парку “Перемога”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19565 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46865 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62788 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64242 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95056 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72083 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82358 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95529 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87921 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186936 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6926 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14793 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12827 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4248 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 9202 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62787 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186935 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341271 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275779 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12934 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12795 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64244 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20530 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25652 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Кличко оглянув нову техніку “Київзеленбуду” та перевірив хід ремонтних робіти в парку “Перемога”

Київ • УНН

 • 5847 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко оглянув нову техніку "Київзеленбуду" та перевірив, як тривають ремонтні роботи в парку "Перемога", що в Дніпровському районі столиці.

Кличко оглянув нову техніку “Київзеленбуду” та перевірив хід ремонтних робіти в парку “Перемога”

“У нас багато парків. Але, на жаль, багато з них сьогодні в занедбаному стані. Тому наше завдання — щоб кожен парк столиці був таким же гарним і облаштованим, як парк ”Наталка",- сказав Кличко. — Сьогодні ми презентуємо сучасну техніку європейського виробництва для прибирання та благоустрою зелених зон і місць відпочинку нашого міста“, — додав він.

Зокрема, мова йде про вакуумно-підмітальну електричну машину “Tenax Elektra” для прибирання пішохідних зон, тротуарів, парковок, вакуумно-підмітальну машину “RCM Patrol” з великою потужністю для збору сміття будь-якого типу, самохідний вакуумний пилосос “AGRINOVA OS10D2-SL”, який автоматично прибирає дрібне сміття (листя, скошену траву) в садах, скверах і зелених зонах та газонокосарки. Техніку італійського виробника презентували в парку “Наталка”, що на Оболоні. Зокрема, мер зміг випробувати спецавто, яке прибирає пішохідні зони в парках.

“Завдяки новій техніці робота „зеленбудівців“ стане більш оперативною, якісною та легшою. Адже ручна праця, особливо на таких великих площах, дуже нелегка”, — відзначив мер.

Він нагадав, що за останніх два роки парк техніки КО “Київзеленбуд” суттєво збільшився. Зокрема, придбано 230 одиниць техніки (екскаватори, вакуумно-підмітальні авто та пилососи, газонокосарки, обприскувачі). Така техніка досить потужна, але разом з тим компактна, що дозволяє швидко і безперешкодно працювати в парках і скверах, обслуговуючи зелені зони столиці.

Кличко додав, що столична влада працює над тим, аби закуповувати більше сучасної техніки. Також мер запропонував, аби італійські компанії відкрили в Києві сервісний центр для обслуговування техніки, а на перспективу розглянули можливість створення спільного виробництва спецтехніки в столиці України.

Також Кличко перевірив як тривають ремонтні роботи у парку “Перемога”, що в Дніпровському районі столиці.

“Наше завдання, і ми його втілюємо, — створити в кожному районі Києва парк європейського рівня, аби кияни не їхали відпочивати лише в парк „Наталка“”, — заявив мер.

Кличко нагадав, що столичною владою визначено 10 парків в різних районах, які будуть капітально відремонтовані цього року. Зокрема, і парк “Перемога”, де сьогодні тривають роботи.

У рамках другої черги капітального ремонту і благоустрою в парку “Перемога” з’явиться будинок садівника, дитячий майданчик, вбиральня, встановлять декоративні елементи паркового дизайну вхідної зони.

Будуть облаштовані пішохідні доріжки та алеї з фібробетону, встановлені сучасні лави, урни та альтанки. Для любителів активного відпочинку заплановані волейбольний, баскетбольний та workout-майданчики.

Також мер відкрив інсталяцію у вигляді серця, розташовану неподалік парку “Перемога”. Це восьмий в Дніпровському районі арт-об’єкт, створений “Київзеленбудом” спільно з бізнесом. Назвали цю інсталяцію у вигляді серця “For You”, тобто “Для тебе”, “Для Вас”.

Міський голова привітав молодят, які сьогодні уклали шлюб та прийшли до інсталяції зробити весільне фото.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76