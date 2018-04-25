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Кличко осмотрел новую технику &quot;Киевзеленстроя&quot; и проверил ход ремонтных работ в парке &quot;Победа&quot;

Киев • УНН

 • 5847 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новую технику "Киевзеленстроя" и проверил, как идут ремонтные работы в парке "Победа", что в Днепровском районе столицы.

Кличко осмотрел новую технику &quot;Киевзеленстроя&quot; и проверил ход ремонтных работ в парке &quot;Победа&quot;

"У нас много парков. Но, к сожалению, многие из них сегодня в запущенном состоянии. Поэтому наша задача - чтобы каждый парк столицы был таким же красивым и благоустроенным, как парк "Наталка", - сказал Кличко. - Сегодня мы представляем современную технику европейского производства для уборки и благоустройства зеленых зон и мест отдыха нашего города ", - добавил он.

В частности, речь идет о вакуумно-подметальную электрическую машину "Tenax Elektra" для уборки пешеходных зон, тротуаров, парковок, вакуумно-подметальные машины "RCM Patrol" с большой мощностью для сбора мусора любого типа, самоходный вакуумный пылесос "AGRINOVA OS10D2-SL ", который автоматически убирает мелкий мусор (листья, скошенную траву) в садах, скверах и зеленых зонах и газонокосилки. Технику итальянского производителя представили в парке "Наталка" на Оболони. В частности, мэр смог испытать спецмашина, которое убирает пешеходные зоны в парках.

"Благодаря новой технике работа" зеленстроевцев "станет более оперативной, качественной и легче. Ведь ручной труд, особенно в таких больших площадях, очень нелегкая ", - отметил мэр.

Он напомнил, что за последние два года парк техники КО "Киевзеленстрой" существенно увеличился. В частности, приобретено 230 единиц техники (экскаваторы, вакуумно-подметальные авто и пылесосы, газонокосилки, опрыскиватели). Такая техника достаточно мощная, но вместе с тем компактная, что позволяет быстро и беспрепятственно работать в парках и скверах, обслуживая зеленые зоны столицы.

Кличко добавил, что столичная власть работает над тем, чтобы закупать больше современной техники. Также мэр предложил, чтобы итальянские компании открыли в Киеве сервисный центр для обслуживания техники, а на перспективу рассмотрели возможность создания совместного производства спецтехники в столице Украины.

Также Кличко проверил как идут ремонтные работы в парке "Победа", что в Днепровском районе столицы.

"Наша задача, и мы его воплощаем - создать в каждом районе Киева парк европейского уровня, чтобы киевляне не ехали отдыхать только в парк" Наталка "", - заявил мэр.

Кличко напомнил, что столичной властью определено 10 парков в разных районах, будут капитально отремонтированы в этом году. В частности, и парк "Победа", где сегодня ведутся работы.

В рамках второй очереди капитального ремонта и благоустройства в парке "Победа" появится дом садовника, детская площадка, гардеробная, установят декоративные элементы паркового дизайна входной зоны.

Будут обустроены пешеходные дорожки и аллеи с фибробетона, установлены современные скамейки, урны и беседки. Для любителей активного отдыха запланированы волейбольная, баскетбольная и workout-площадки.

Также мэр открыл инсталляцию в виде сердца, расположенную возле парка "Победа". Это восьмой в Днепровском районе арт-объект, созданный "Киевзеленстрой" совместно с бизнесом. Назвали эту инсталляцию в виде сердца "For You", то есть "Для тебя", "Для Вас".

Городской голова поздравил молодоженов, которые сегодня заключили брак и пришли к инсталляции сделать свадебное фото.

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