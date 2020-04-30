Кличко обурився великою кількість киян на вулиці без масок

“Я неприємно шокований кількістю людей, які самі собі скасували карантин, вийшли на вулиці, нехтуючи всіма правилами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляло багато людей, переважно без масок. Більш того, з дітьми”, — зазначив він.

Окрім того, Кличко зауважив, що у разі сильного спалаху, люди не зможуть пред’явити претензії міській владі через те, що їх не попереджали.

“Хочу сказати одне: ви, звичайно, можете не вірити в загрозу і говорити, що все це — легенди, але в такому випадку ви не можете потім пред’являти претензії, що лікарні — переповнені, що вам не змогли надати допомогу, що вас не попереджали, тому що як уберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть. Ще й наражають на небезпеку інших”, — додав Кличко.

Нагадаємо, у Києві з початку пандемії підтверджено 1 401 випадок захворювання на COVID-19. Так, за добу захворіло ще 60 людей.