Кличко: нове обладнання Першої лікарні дозволить скоротити термін оперування хворих

Міська клінічна лікарня № 1 функціонує уже більше 60 років та розрахована на 605 ліжок. На її базі створені унікальні клініки та центри з універсальними операційними. Щороку в лікарні № 1 отримують медичну допомогу близько 30 тис. осіб.

Тільки в операційному відділенні — 6 операційних, в яких за рік виконують близько 12 тис. оперативних втручань.

Загальний обсяг фінансування лікарні у 2017 та 2018 роках склав понад 360 мільйонів грн.

На капітальний ремонт операційного відділення в 2017-2018 роках виділили 49,5 млн гривень, на закупівлю обладнання — більше 59 млн гривень.

Зокрема, було придбано обладнання для кардіології, ендоскопічне обладнання та обладнання для відділення травматології, рентгенівську систему, апарат УЗД, апарати штучної вентиляції легень високого класу, дефібрилятори.

“Це обладнання дозволить скоротити термін оперування хворих та зробить такі операції більш ефективними і безпечними. Також тут тепер стане можливою екстрена діагностика та лікування хворих на інсульт та інфаркт”, — відзначив Кличко. — Усі заплановані ремонти та встановлення обладнання ми плануємо завершити до кінця року. Київ з кожним днем наближається до рівня європейського міста з надання медичних послуг", — додав він.

Також міський голова відвідав “Київський міський медичний центр “Академія здоров’я людини”, що працює на території лікарні з 2016 року. Центр має акушерсько-гінекогічний профіль і розрахований на 185 ліжок.

Щороку в ньому проходять обстеження майже 25 тисяч осіб, і народжується більше 3 тисяч немовлят. Також центр взяв під особливу опіку жінок-членів сімей учасників АТО.

Обсяг фінансування закладу в 2017-2018 роках — більше 160 млн гривень. Витрати на капітальний ремонт в 2017-2018 роках — 24,5 млн грн. На обладнання — 49 млн гривень.

В центрі облаштовані надсучасні операційні та реанімаційні зали з високотехнологічним обладнанням та медичною технікою. В палатах створені комфортні умови для пацієнтів.

Завдяки проведеним заходам у медичному центрі працюють із вродженими вадами новонароджених; виходжують новонароджених з дуже низькою масою тіла; здійснюється супровід вагітних з різними видами супутніх захворювань; лікування із застосуванням сучасних технологій в стаціонарних умовах.

Віталій Кличко відзначив, що цього року на охорону здоров’я в бюджеті міста передбачено майже 9 мільярдів гривень, що на 600 млн. грн. більше, ніж торік. За чотири роки в Києві реконструйовали та відремонтували 30 відділень у різних лікарнях міста. Ще 20 відділень планують відкрити після капітального ремонту цього року. Повністю переобладнано та капітально відремонтовано 2 пологових будинки.