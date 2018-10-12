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Кличко: новое оборудование Первой больницы позволит сократить срок оперирования больных

Кличко: новое оборудование Первой больницы позволит сократить срок оперирования больных

Киев  •  УНН

 • 6486 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут ремонтные работы в операционном отделении и отделении рентгено-эндоваскулярной хирургии, которые планируют завершить до конца года. Посмотрел Кличко и обновленные отделения "Киевского городского медицинского центра" Академия здоровья человека ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Городская клиническая больница № 1 работает уже более 60 лет и рассчитана на 605 коек. На ее базе созданы уникальные клиники и центры с универсальными операционными. Ежегодно в больнице № 1 получают медицинскую помощь около 30 тыс. Человек.

Только в операционном отделении - 6 операционных, в которых за год выполняют около 12 тыс. Оперативных вмешательств.

Общий объем финансирования больницы в 2017 и 2018 годах составил более 360 000 000 грн.

На капитальный ремонт операционного отделения в 2017-2018 годах выделили 49500000 гривен, на закупку оборудования - более 59 млн гривен.

В частности, было приобретено оборудование для кардиологии, эндоскопическое оборудование и оборудование для отделения травматологии, рентгеновскую систему, аппарат УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких высокого класса, дефибрилляторы.

"Это оборудование позволит сократить срок оперирования больных и сделает такие операции более эффективными и безопасными. Также здесь теперь станет возможной экстренная диагностика и лечение больных инсультом и инфарктом ", - отметил Кличко. - Все запланированные ремонты и установка оборудования мы планируем завершить до конца года. Киев с каждым днем ​​приближается к уровню европейского города по оказанию медицинских услуг ", - добавил он.

Также мэр посетил "Киевский городской медицинский центр" Академия здоровья человека ", работает на территории больницы с 2016 года. Центр имеет акушерско-гинекогичний профиль и рассчитан на 185 коек.

Ежегодно в нем проходят обследование почти 25 000 человек, и рождается более 3 тысяч младенцев. Также центр взял под особую опеку женщин-членов семей участников АТО.

Объем финансирования учреждения в 2017-2018 годах - более 160 млн гривен. Расходы на капитальный ремонт в 2017-2018 годах - 24500000 грн. На оборудование - 49 млн гривен.

В центре оборудованы передовые операционные и реанимационные залы с высокотехнологичным оборудованием и медицинской техникой. В палатах созданы комфортные условия для пациентов.

Благодаря проведенным мероприятиям в медицинском центре работают с врожденными пороками новорожденных; выхаживают новорожденных с очень низкой массой тела осуществляется сопровождение беременных с различными видами сопутствующих заболеваний; лечение с применением современных технологий в стационарных условиях.

Виталий Кличко отметил, что в этом году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9000000000 гривен, что на 600 млн. Грн. больше, чем в прошлом году. За четыре года в Киеве реконструйовалы и отремонтировали 30 отделений в разных больницах города. Еще 20 отделений планируют открыть после капитального ремонта в этом году. Полностью переоборудован и капитально отремонтировано 2 родильных дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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