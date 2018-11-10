Кличко: ми створюємо в Києві такі умови, щоб іноземні інвестори почувались комфортно

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Київ, Україна — надійні партнери і зацікавлені в подальшому залученні іноземних, зокрема німецьких, інвестицій у розвиток економіки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час дискусії “Зовнішньоекономічний портал Баварія — Україна”, яка відбулася в німецькому місті Пассау, передає УНН із посиланням на прес-службу Кличка.

Разом з мером Києва в обговоренні перспектив співпраці взяли участь міністр транспорту та інфраструктури Німеччини Андреас Шоєр та прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер. Також на заході були присутні понад 500 представників баварського бізнесу, медіа, громадських діячів.

“Сьогодні понад 180 підприємств Баварії мають свої представництва в Україні, центральні офіси яких працюють в Києві, а також є співвласниками українських компаній. Баварські інвестори, зокрема такі відомі підприємства, як Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni, Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI продовжують активно працювати на нашому ринку. Також нещодавно в Києві відкрили офіційне представництво федеральної землі Баварія в Україні. Саме для інтенсифікації співпраці і залучення німецьких інвестицій в економіку Києва, України, — відзначив Кличко. — Наша співпраця має бути справді взаємовигідною. Зокрема, ми в Києві створюємо умови і продовжимо це робити, щоби іноземні, в тому числі і баварські інвестори, бізнесмени почувалися комфортно, вели свої справи з вигодою, створюючи робочі місця та сплачуючи податки”, — сказав мер Києва.

Міністр транспорту та інфраструктури Німеччини Андреас Шоєр відзначив, що у міністерства склалася тісна співпраця з Києвом. “Ми задоволені і збираємося її зробити ще більш інтенсивною. Йдеться, зокрема, про розвиток інфраструктури міста. Сьогодні Віталій Кличко приділяє багато уваги цьому в Києві, і ми бачимо результат. Безумовно, для цього потрібні інвестиції, і ми готові співпрацювати. Загалом же за часи української незалежності Німеччина інвестувала понад 6,6 мільярдів євро в українську економіку”, — відзначив Шоєр.

Прем‘єр-міністр Баварії підкреслив, що Київ сьогодні показує приклад у перетвореннях в Україні і це важливо для подальших реформ в країні. “Київ — серце України, приклад у перетвореннях. Якщо все успішно буде в Києві, так само успішно буде і в усій Україні. Ми зацікавлені в стабільності, в економічних реформах, в подоланні корупції в Україні. Особливу увагу приділяємо сьогодні співпраці в сфері технологій, науки і освіти”, — зазначив Маркус Зьодер.

Віталій Кличко підкреслив, що Україна продовжить зміни, які сьогодні втілює в умовах російської агресії, відстоюючи свою незалежність і територіальну цілісність. “Дуже важливо спілкуватися з інвесторами, відповідати на питання, які їх цікавлять, переконувати і залучати до співпраці. Я думаю, що сьогодні я зняв перестороги, що звучали в питаннях деяких потенційних інвесторів. Адже Київ, справді, надійний партнер і всіляко сприяє роботі іноземних інвесторів”, — відзначив Кличко в коментарі після дискусії.

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