Кличко: ми створюємо в Києві такі умови, щоб іноземні інвестори почувались комфортно

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Київ, Україна — надійні партнери і зацікавлені в подальшому залученні іноземних, зокрема німецьких, інвестицій у розвиток економіки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час дискусії “Зовнішньоекономічний портал Баварія — Україна”, яка відбулася в німецькому місті Пассау, передає УНН із посиланням на прес-службу Кличка.