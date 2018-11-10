Кличко: мы создаем в Киеве такие условия, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно

Вместе с мэром Киева в обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Также на мероприятии присутствовали более 500 представителей баварского бизнеса, медиа, общественных деятелей.

"Сегодня более 180 предприятий Баварии имеют свои представительства в Украине, центральные офисы которых работают в Киеве, а также являются совладельцами украинских компаний. Баварские инвесторы, включая такие известные предприятия, как Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni, Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI продолжают активно работать на нашем рынке. Также недавно в Киеве открыли официальное представительство федеральной земли Бавария в Украине. Именно для интенсификации сотрудничества и привлечения немецких инвестиций в экономику Киева, Украины, - отметил Кличко. - Наше сотрудничество должно быть действительно взаимовыгодным. В частности, мы в Киеве создаем условия и продолжим это делать, чтобы иностранные, в том числе и баварские инвесторы, бизнесмены чувствовали себя комфортно, вели свои дела с выгодой, создавая рабочие места и уплачивая налоги ", - сказал мэр Киева.

Министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер отметил, что у министерства сложилось тесное сотрудничество с Киевом. "Мы довольны и собираемся ее сделать еще более интенсивной. Речь идет о развитии инфраструктуры города. Сегодня Виталий Кличко уделяет много внимания этому в Киеве, и мы видим результат. Безусловно, для этого нужны инвестиции, и мы готовы сотрудничать. Всего же за время украинской независимости Германия инвестировала более 6600000000 евро в украинскую экономику ", - отметил Шоер.

Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Киев сегодня показывает пример в преобразованиях в Украине и это важно для дальнейших реформ в стране. "Киев - сердце Украины, пример в преобразованиях. Если все успешно будет в Киеве, так же успешно будет и по всей Украине. Мы заинтересованы в стабильности, в экономических реформах, в преодолении коррупции в Украине. Особое внимание уделяем сегодня сотрудничества в сфере технологий, науки и образования ", - отметил Маркус Зьодер.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина продолжит изменения, которые сегодня воплощает в условиях российской агрессии, отстаивая свою независимость и территориальную целостность. "Очень важно общаться с инвесторами, отвечать на вопросы, которые их интересуют, убеждать и привлекать к сотрудничеству. Я думаю, что сегодня я снял предостережения, звучавшие в вопросах некоторых потенциальных инвесторов. Ведь Киев действительно надежный партнер и всячески способствует работе иностранных инвесторов ", - отметил Кличко в комментарии после дискуссии.