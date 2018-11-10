Кличко: мы создаем в Киеве такие условия, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106763 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113584 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151156 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145467 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136933 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128443 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 36136 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 34676 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 105379 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 22359 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 25650 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 136206 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 171878 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180980 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191834 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 249267 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 151157 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104009 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108368 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110694 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110100 просмотра
Актуальное
Кличко: мы создаем в Киеве такие условия, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно

Кличко: мы создаем в Киеве такие условия, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно

Киев  •  УНН

 • 4960 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Киев, Украина - надежные партнеры и заинтересованы в дальнейшем привлечении иностранных, в частности немецких, инвестиций в развитие экономики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время дискуссии "Внешнеэкономический портал Бавария - Украина", которая состоялась в немецком городе Пассау, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Вместе с мэром Киева в обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Также на мероприятии присутствовали более 500 представителей баварского бизнеса, медиа, общественных деятелей.

"Сегодня более 180 предприятий Баварии имеют свои представительства в Украине, центральные офисы которых работают в Киеве, а также являются совладельцами украинских компаний. Баварские инвесторы, включая такие известные предприятия, как Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni, Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI продолжают активно работать на нашем рынке. Также недавно в Киеве открыли официальное представительство федеральной земли Бавария в Украине. Именно для интенсификации сотрудничества и привлечения немецких инвестиций в экономику Киева, Украины, - отметил Кличко. - Наше сотрудничество должно быть действительно взаимовыгодным. В частности, мы в Киеве создаем условия и продолжим это делать, чтобы иностранные, в том числе и баварские инвесторы, бизнесмены чувствовали себя комфортно, вели свои дела с выгодой, создавая рабочие места и уплачивая налоги ", - сказал мэр Киева.

Министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер отметил, что у министерства сложилось тесное сотрудничество с Киевом. "Мы довольны и собираемся ее сделать еще более интенсивной. Речь идет о развитии инфраструктуры города. Сегодня Виталий Кличко уделяет много внимания этому в Киеве, и мы видим результат. Безусловно, для этого нужны инвестиции, и мы готовы сотрудничать. Всего же за время украинской независимости Германия инвестировала более 6600000000 евро в украинскую экономику ", - отметил Шоер.

Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Киев сегодня показывает пример в преобразованиях в Украине и это важно для дальнейших реформ в стране. "Киев - сердце Украины, пример в преобразованиях. Если все успешно будет в Киеве, так же успешно будет и по всей Украине. Мы заинтересованы в стабильности, в экономических реформах, в преодолении коррупции в Украине. Особое внимание уделяем сегодня сотрудничества в сфере технологий, науки и образования ", - отметил Маркус Зьодер.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина продолжит изменения, которые сегодня воплощает в условиях российской агрессии, отстаивая свою независимость и территориальную целостность. "Очень важно общаться с инвесторами, отвечать на вопросы, которые их интересуют, убеждать и привлекать к сотрудничеству. Я думаю, что сегодня я снял предостережения, звучавшие в вопросах некоторых потенциальных инвесторов. Ведь Киев действительно надежный партнер и всячески способствует работе иностранных инвесторов ", - отметил Кличко в комментарии после дискуссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы