Кличко: ми підтримаємо київських вчителів і виділимо гроші на зарплати з міського бюджету

За його словами, проблема з виплатами виникла через розподілення державної субвенції Міністерством фінансів за новою формулою. У результаті цього Київ недоотримав понад 865 млн грн на заробітну плату вчителям.

“Ми зверталися неодноразово до уряду з проханням збільшити обсяги освітньої субвенції столиці на 2018 рік. На жаль, Києву коштів не додали, — підкреслив Кличко. — Сьогодні Департамент фінансів КМДА спільно з районними державними адміністраціями завершують розрахунки щодо суми необхідних коштів для виплати надбавок вчителям у повному обсязі. Щоб вирішити це питання, ми готові здійснити перерозподіл видатків між бюджетними програмами та галузями. Для цього Київрада має внести зміни до бюджету столиці, які наразі готуються”, — відзначив мер.

Також Кличко зазначив, що в Києві вирішене питання щодо виплати грошової винагороди освітянам з нагоди Дня працівника освіти. Столичні вчителі отримають її в першій половині жовтня.