Кличко: мы поддержим киевских учителей и выделим деньги на зарплаты из городского бюджета

По его словам, проблема с выплатами возникла из-за распределения государственной субвенции Министерством финансов по новой формуле. В результате этого Киев получил более 865 млн грн на заработную плату учителям.

"Мы обращались неоднократно к правительству с просьбой увеличить объемы образовательной субвенции столицы на 2018 год. К сожалению, Киеву средств не добавили, - подчеркнул Кличко. - Сегодня Департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями завершают расчеты по сумме необходимых средств для выплаты надбавок учителям в полном объеме. Чтобы решить этот вопрос, мы готовы осуществить перераспределение расходов между бюджетными программами и отраслями. Для этого Киевсовет внести изменения в бюджет столицы, которые сейчас готовятся ", - отметил мэр.

Также Кличко отметил, что в Киеве решен вопрос о выплате денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования. Столичные учителя получат ее в первой половине октября.