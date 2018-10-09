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Кличко: мы поддержим киевских учителей и выделим деньги на зарплаты из городского бюджета

Кличко: мы поддержим киевских учителей и выделим деньги на зарплаты из городского бюджета

Киев  •  УНН

 • 8621 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Киевсовет внести изменения в бюджет города, чтобы учителя столичных школ получили запланированы надбавки к заработной плате в полном объеме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время часа вопросов к мэру на сессии Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного мэра .

По его словам, проблема с выплатами возникла из-за распределения государственной субвенции Министерством финансов по новой формуле. В результате этого Киев получил более 865 млн грн на заработную плату учителям.

"Мы обращались неоднократно к правительству с просьбой увеличить объемы образовательной субвенции столицы на 2018 год. К сожалению, Киеву средств не добавили, - подчеркнул Кличко. - Сегодня Департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями завершают расчеты по сумме необходимых средств для выплаты надбавок учителям в полном объеме. Чтобы решить этот вопрос, мы готовы осуществить перераспределение расходов между бюджетными программами и отраслями. Для этого Киевсовет внести изменения в бюджет столицы, которые сейчас готовятся ", - отметил мэр.

Также Кличко отметил, что в Киеве решен вопрос о выплате денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования. Столичные учителя получат ее в первой половине октября.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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