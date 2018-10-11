Кличко: ми не допустимо затягування питання музею на Поштовій та руйнації знахідок

"Музей там буде - це однозначно! Ми обговорюємо, як його зробити та як убезпечити і всю конструкцію, і подальшу роботу археологів, - відзначив Кличко. - Бо ми можемо, звичайно, в політичному пориві розірвати угоду, а що потім робити?! Поки будемо судитися з інвестором, бо доведеться повертати йому вкладені кошти, - на Поштовій все так і стоятиме. А хто візьме на себе відповідальність за знахідки, які в цей час руйнуватимуться і за безпечність конструкції та перебування людей на самій площі?" - відзначив Кличко.

Він зазначив, що до роботи зі створення музейного простору долучилося Міністерство культури.

"У Мінкульті вже відбулося кілька засідань і зустрічей з цього приводу. І хочу відзначити, що я теж зустрічався з усіма сторонами. Пропоную розглянути не тільки рішення, а відповідально поставитися і обговорити всю ситуацію. На сьогодні інвестор готовий представити план і укріплення, розроблений згідно з думками археологів і громадськості. І надати гарантії щодо забезпечення площ під музейний простір, - сказав мер. - Пропоную заслухати скориговані плани - згідно з якими інвестор готовий внести корективи в угоду щодо своїх зобов‘язань. - Він це заявив в Мінкульті під стенограму. І поставитися до питання серйозно і практично, а не виходячи з політичної кон’юнктури", - звернувся до депутатів Віталій Кличко.

Київрада заслухала представника інвестора та його пропозиції щодо коригування документації і зобов’язань перед містом і громадою.

Депутати проголосували в першому читанні за проект рішення про припинення договору з інвестором.