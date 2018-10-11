Кличко: Мы не допустим затягивание вопроса музея на Почтовой и разрушения находок

"Музей там будет - это однозначно! Мы обсуждаем, как его сделать и как обезопасить и всю конструкцию, и дальнейшую работу археологов, - отметил Кличко. - Потому что мы можем, конечно, в политическом порыве разорвать соглашение, а потом делать ?! Пока будем судиться с инвестором, потому что придется возвращать ему вложенные средства - на Почтовой все так и будет стоять. А кто возьмет на себя ответственность за находки, которые в это время будут разрушаться и за безопасность конструкции и пребывания людей на самой площади? " - отметил Кличко.

Он отметил, что к работе по созданию музейного пространства присоединилось Министерство культуры.

"В Минкульте уже произошло несколько заседаний и встреч по этому поводу. И хочу отметить, что я тоже встречался со всеми сторонами. Предлагаю рассмотреть не только решение, а ответственно отнестись и обсудить всю ситуацию. На сегодня инвестор готов представить план и укрепления, разработанный согласно с мыслями археологов и общественности. и предоставить гарантии по обеспечению площадей под музейное пространство, - сказал мэр. - Предлагаю заслушать скорректированы планы - согласно которым инвестор готов внести коррективы в соглашение по своим обязательствам. - Он ц е заявил в Минкульте под стенограмму. И отнестись к вопросу серьезно и практически, а не исходя из политической конъюнктуры ", - обратился к депутатам Виталий Кличко.

Киевсовет заслушал представителя инвестора и его предложения по корректировке документации и обязательств перед городом и общиной.

Депутаты проголосовали в первом чтении за проект решения о прекращении договора с инвестором.