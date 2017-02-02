“Київводоканал” перевірив якість питної води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Питна вода, що подається у міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам. Про це повідомили у “Київводоканалі” за результатами аналізу проб води з Десни та Дніпра, передає УНН.
“Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, використовують високоефективні реагенти. На сьогоднішній день питна вода, яка подається в міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам згідно з Додатком 2 Примітк.1 до Табл.1 (ДСанПіН 2.2.4-171-10)”, — повідомили у “Київводоканалі” та оприлюднили результати аналізів.
Нагадаємо, деякі забудовники обирають для своїх житлових комплексів артезіанську воду з власних свердловин. Наприклад, один з найбільших комплексів України — ЖК “Scandia” (м.Бровари) матиме власну свердловину артезіанської води глибиною 350 м. Така вода, за даними компанії, буде придатна для пиття без жодних додаткових систем очищення.
Довідка УНН: Артезіанська вода укладена між водотривким шаром і, на відміну від ґрунтових вод, які беруть участь в сучасному водообміні з поверхні землі, не піддається забрудненню.
Склад артезіанської води залежить тільки від складу пластів земної кори і часу залягання між ними, в той час як на ґрунтові води впливають атмосферні опади, кліматичні зміни і забруднення навколишнього середовища.