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"Киевводоканал" проверил качество питьевой воды

Киев • УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Питьевая вода, подаваемая в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям. Об этом сообщили в "Киевводоканале" по результатам анализа проб воды из Десны и Днепра, передает УНН.

"Киевводоканал" проверил качество питьевой воды

"Днепровская и Деснянская водопроводные станции работают в штатном режиме. Для очистки питьевой воды, поступающей в водопроводную сеть с Днепровской и Деснянской водопроводных станций, используют высокоэффективные реагенты. На сегодняшний день питьевая вода, которая подается в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям согласно Приложению 2 Прим.1 к табл.1 (ГСанПиН 2.2.4-171-10) ", - сообщили в" Киевводоканале "и обнародовали результаты анализов.

Напомним, некоторые застройщики выбирают для своих жилых комплексов артезианскую воду из собственных скважин . Например, один из крупнейших комплексов Украины - ЖК "Scandia" (г. Бровары) будет иметь собственную скважину артезианской воды глубиной 350 м. Такая вода, по данным компании, будет пригодна для питья без дополнительных систем очистки.

Справка УНН: Артезианская вода заключена между водоупорным слоем и, в отличие от грунтовых вод, участвующих в современном водообмене с поверхности земли, не поддается загрязнению.

Состав артезианской воды зависит только от состава пластов земной коры и времени залегания между ними, в то время как на грунтовые воды влияют атмосферные осадки, климатические изменения и загрязнение окружающей среды.

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