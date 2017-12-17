Київську ялинку прикрасили гірляндами та ліхтариками
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Головну ялинку країни прикрасили новорічними гірляндами та ліхтариками, передає кореспондент УНН.
Наразі ялинка вже вкрилася гірляндами та ліхтариками. Також у дерев‘янних будиночках продаються сувеніри та смаколики.
Нагадаємо, у Києві почали прикрашати головну ялинку країни.
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Уже 19-го грудня о сьомій вечора обіцяють офіційно відкрити красуню.
Як повідомляв УНН, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.