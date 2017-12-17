Киевскую елку украсили гирляндами и фонариками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Главную елку страны украсили новогодними гирляндами и фонариками, передает корреспондент УНН.
Сейчас елка уже покрылась гирляндами и фонариками. Также в деревянных домиках продаются сувениры и вкусности.
Напомним, в Киеве начали украшать главную елку страны.
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Уже 19-го декабря в семь вечера обещают официально открыть красавицу.
Как сообщал УНН, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.