Київському музею подарували японські ляльки "Окіагарі кобоши"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Музей історії міста Києва урочисто прийняв у дар 9 традиційних японських ляльок “Окіагарі кобоши”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Музей історії міста Києва урочисто прийняв у дар 9 традиційних японських ляльок „Окіагарі кобоши“ — витвори народного мистецтва і талісмани, які символізують стійкість та незламність для мешканців префектури Фукушіма,” — йдеться в повідомленні.
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Так, у рамках Року Японії в Україні було представлено виставку “Окіагарі кобоши для Фукушіми: солідарність від України” — експозицію традиційних японських ляльок, розмальованих відомими художниками світового рівня на підтримку постраждалих від Великого східнояпонського землетрусу і аварії на АЕС “Фукушіма-1”. Для презентації проекту в Україні приїжджав відомий у світі дизайнер Кензо Такада.