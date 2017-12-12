Киевскому музею подарили японские куклы "Окиагари кобошы"

"Музей истории города Киева торжественно принял в дар 9 традиционных японских кукол "Окиагари кобошы "- произведения народного искусства и талисманы, которые символизируют стойкость и несокрушимость для жителей префектуры Фукушима", - говорится в сообщении.

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Так, в рамках Года Японии в Украине была представлена ​​выставка "Окиагари кобошы для Фукушимы: солидарность от Украины" - экспозицию традиционных японских кукол, разрисованных известными художниками мирового уровня в поддержку пострадавших от Большого восточнояпонского землетрясения и аварии на АЭС "Фукушима-1". Для презентации проекта в Украину приезжал известный в мире дизайнер Кензо Такада.