Киевскому музею подарили японские куклы "Окиагари кобошы"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101855 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102212 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116290 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105792 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112682 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134783 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Киевскому музею подарили японские куклы "Окиагари кобошы"

Киевскому музею подарили японские куклы "Окиагари кобошы"

Киев  •  УНН

 • 25506 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Музей истории города Киева торжественно принял в дар 9 традиционных японских кукол "Окиагари кобошы", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Музей истории города Киева торжественно принял в дар 9 традиционных японских кукол "Окиагари кобошы "- произведения народного искусства и талисманы, которые символизируют стойкость и несокрушимость для жителей префектуры Фукушима", - говорится в сообщении.

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Так, в рамках Года Японии в Украине была представлена ​​выставка "Окиагари кобошы для Фукушимы: солидарность от Украины" - экспозицию традиционных японских кукол, разрисованных известными художниками мирового уровня в поддержку пострадавших от Большого восточнояпонского землетрясения и аварии на АЭС "Фукушима-1". Для презентации проекта в Украину приезжал известный в мире дизайнер Кензо Такада.

 

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