"Київському метрополітену" потрібно буде закупити близько 270 вагонів у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Київському метрополітену потрібно буде закупити близько 270 вагонів у 2020 році. Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Проблема з вагонами у нас буде в 2020 році, так як сьогодні у нас експлуатуються вагони 60-х, 70-х років. Вони планово виходять з експлуатації, так як відпрацювали свій технічний ресурс. І у 2020 році нам потрібно буде купити близько 270 вагонів”, — зазначив В.Брагінський.
Крім того, він зазначив, що це обов’язково будуть нові вагони, але постачальник поки не відомий.
Як повідомляв УНН, минулого року київське метро перевезло майже 485 млн пасажирів.