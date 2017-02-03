"Киевскому метрополитену" нужно будет закупить около 270 вагонов в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Киевскому метрополитену нужно будет закупить около 270 вагонов в 2020 году. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.
"Проблема с вагонами у нас будет в 2020 году, так как сегодня у нас эксплуатируются вагоны 60-х, 70-х годов. Они планово выходят из строя, так как отработали свой технический ресурс. И в 2020 году нам нужно будет закупить около 270 вагонов ", - отметил В.Брагинский.
Кроме того, он отметил, что это обязательно будут новые вагоны, но поставщик пока не известен.
Как сообщал УНН, в прошлом году киевское метро перевезло почти 485 млн пассажиров .