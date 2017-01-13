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Київського слідчого судитимуть за хабарництво

Київського слідчого судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві судитимуть слідчого, яку викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що 16 листопада 2016 року слідчий одержала 8000 доларів США за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів. ЇЇ було затримано під час одержання вищевказаної суми, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі обвинувальний акт за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва.

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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