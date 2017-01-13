Киевского следователя будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве будут судить следователя, которую разоблачили во взяточничестве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что 16 ноября 2016 г. следователь получила 8 000 долларов США за непривлечение к ответственности в уголовном производстве и изъятие из материалов вещественных доказательств. Она была задержана при получении вышеуказанной суммы, а предмет неправомерной выгоды изъят.
Обвинительный акт по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины направлен в Шевченковский районный суд города Киева.
За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.