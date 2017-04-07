Київського слідчого спіймали на хабарі в 270 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На одержанні хабара київські правоохоронці затримали слідчого одного з центральних районів столиці та його поплічника. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронцями викрито слідчого Печерського управління поліції у м. Києві, який, за версією слідства, вимагав та отримав від особи через посередника неправомірну вигоду в розмірі понад 270 тисяч грн за не вжиття заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності.
Зловмисників затримано під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 8,5 тисяч Євро за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням) КК України. Розмір неправомірної вигоди, отриманої ними напередодні, складав 25 тисяч грн.
Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Довідково: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, винній особі загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.
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