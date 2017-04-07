Киевского следователя поймали на взятке в 270 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На получении взятки киевские правоохранители задержали следователя одного из центральных районов столицы и его сообщника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Правоохранители разоблачили следователя Печерского управления полиции в г. Киеве, который, по версии следствия, требовал и получил от лица через посредника неправомерную выгоду в размере более 270 тысяч грн за непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности.
Злоумышленники задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 8,5 тысяч Евро по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц , сопряженное с вымогательством) УК Украины. Размер неправомерной выгоды, полученной ими накануне, составлял 25 тысяч грн.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Справка: за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, двух таможенников в Харьковской области поймали на взятке.