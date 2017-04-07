Киевского следователя поймали на взятке в 270 тысяч грн

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47712 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104220 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160244 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118219 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117544 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104659 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154585 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киевского следователя поймали на взятке в 270 тысяч грн

Киевского следователя поймали на взятке в 270 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 24141 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На получении взятки киевские правоохранители задержали следователя одного из центральных районов столицы и его сообщника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Правоохранители разоблачили следователя Печерского управления полиции в г. Киеве, который, по версии следствия, требовал и получил от лица через посредника неправомерную выгоду в размере более 270 тысяч грн за непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности.

Злоумышленники задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 8,5 тысяч Евро по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц , сопряженное с вымогательством) УК Украины. Размер неправомерной выгоды, полученной ими накануне, составлял 25 тысяч грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и привлечения виновных к уголовной ответственности. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, двух таможенников в Харьковской области поймали на взятке.

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