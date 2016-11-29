Київський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримає 15 нових карет "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Закуплені Департаментом охорони здоров’я 15 автомобілів швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням, будуть спрямовані до транспортного спецмедобслуговування відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі департаменту.
“Усі 15 спецавтомобілів швидкої допомоги, закуплені Департаментом охорони здоров’я КМДА через систему закупівель ProZorro у 2016 році, передбачено спрямувати для транспортного спецмедобслуговування відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”, — повідомили у прес-службі департаменту.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, парк “швидких” в столиці востаннє оновлювався лише у 2014 році.
Також нагадаємо, КМДА через систему ProZorro за найнижчою ціною закупила 15 авто швидкої допомоги у ТОВ “Автоспецпром”.
При цьому, за словами експерта І.Щедріна, карети швидкодії допомоги в столиці закупили за ринковими цінами.