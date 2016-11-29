Киевский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получит 15 новых карет "скорой"

"Все 15 спецавтомобилей скорой помощи, закупленные Департаментом здравоохранения КГГА через систему закупок ProZorro в 2016 году, предусмотрено направить для транспортного спецмедобслуживания отделений Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, как сообщал УНН, парк "скорых" в столице в последний раз обновлялся только в 2014 году.

Также напомним, КГГА через систему ProZorro по самой низкой цене закупила 15 авто скорой помощи в ООО "Автоспецпром".

При этом, по словам эксперта И.Щедрина, кареты скорой помощи в столице закупили по рыночным ценам.