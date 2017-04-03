Київський підприємець, прикриваючись громадською організацією, не сплатив 12 млн грн податків

Прокуратурою міста Києва викрито керівника підприємства, який прикриваючись діяльністю громадської організації із захисту прав інвалідів, організував злочинну схему ухилення від сплати податків.

Під час обшуків, які були проведені в офісі згаданого підприємства, правоохоронці вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність та здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, що призвели до несплати майже 12 млн гривень податків. Зокрема, вилучено чорнову бухгалтерію, нотаріальні документи з ознаками підроблення, близько 10 паспортів громадян України, а також доручення та банківські картки, за допомогою проводилися фінансові операції.

Наразі керівнику підприємства повідомлено про підозру за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомляв УНН, столичному чиновнику повідомили про підозру в розтраті 1,5 млн грн.