Киевский предприниматель, прикрываясь общественной организацией, не уплатил 12 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве на неуплате 12 млн грн налогов разоблачили предпринимателя, который действовал под прикрытием общественной организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Прокуратурой города Киева разоблачен руководитель предприятия, который, прикрываясь деятельностью общественной организации по защите прав инвалидов, организовал преступную схему уклонения от уплаты налогов.
Во время обысков, проведенных в офисе упомянутого предприятия, правоохранители изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность и осуществление бестоварных финансово-хозяйственных операций, которые привели к неуплате почти 12 млн гривен налогов. В частности, изъято черновую бухгалтерию, нотариальные документы с признаками подделки, около 10 паспортов граждан Украины, а также поручения и банковские карточки, с помощью проводились финансовые операции.
Сейчас руководителю предприятия сообщено о подозрении по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины.
Как сообщал УНН, столичном чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн.