Киевский предприниматель, прикрываясь общественной организацией, не уплатил 12 млн грн налогов

Прокуратурой города Киева разоблачен руководитель предприятия, который, прикрываясь деятельностью общественной организации по защите прав инвалидов, организовал преступную схему уклонения от уплаты налогов.

Во время обысков, проведенных в офисе упомянутого предприятия, правоохранители изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность и осуществление бестоварных финансово-хозяйственных операций, которые привели к неуплате почти 12 млн гривен налогов. В частности, изъято черновую бухгалтерию, нотариальные документы с признаками подделки, около 10 паспортов граждан Украины, а также поручения и банковские карточки, с помощью проводились финансовые операции.

Сейчас руководителю предприятия сообщено о подозрении по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины.

Как сообщал УНН, столичном чиновнику сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн.