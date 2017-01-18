Київський патріарх проведе освячення води в Гідропарку на Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Водохреща Патріарх Київський Філарет проведе освячення води в Гідропарку. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Завтра, 19 січня, о 14:00 відбудеться чин освячення дніпрових вод біля каплиці на честь Хрещення Господнього.
Чин освячення води за відповідними регламентованими і встановленими канонами здійснить предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Гарний настрій присутнім даруватиме Київський академічний театр українського фольклору “Берегиня”.
“На Хрещення Господнє вода набуває особливого значення — вона стає цілющою та заряджає здоров’ям на наступний рік. Закликаємо киян і гостей столиці освячуючись водою відповідально ставитись до свого життя та здоров’я та не занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників”, — повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Водохреще на станції “Гідропарк” працюватиме додатковий вестибюль.